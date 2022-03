Platzgummer erhält neuen NFL-Vertrag bei NY Giants

Sandro Platzgummer hat einen neuen Vertrag bei den New York Giants in der National Football League (NFL) unterschrieben.

Das gab das Team am Montag bekannt. Der 25-jährige Tiroler, der 2020 über das International Pathway Program zu den Giants gekommen war, hat damit neuerlich die Chance, sich über die Sommervorbereitung für einen Kaderplatz zu empfehlen.

We have signed international RB Sandro Platzgummer



In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte Platzgummer dem Trainingskader an. Vor einem Jahr kam er auch erstmals in Testspielen zum Einsatz, beim 7:12 gegen die New York Jets sorgte er dabei mit einem 48-Yards-Lauf für Aufsehen. Eine Chance in der Regular Season blieb ihm allerdings dennoch verwehrt.