Seattle kassierte dritte NFL-Niederlage in Folge

Die Chancen auf eine Play-Off Teilnahme sinken dadurch erheblich.

Die Seattle Seahawks haben am Montagabend in der National Football League (NFL) ihre dritte Niederlage in Folge kassiert und kaum noch Chancen auf das Play-off. Der Meister von 2014 um Quarterback Russell Wilson musste sich beim Washington Football Team mit 15:17 geschlagen geben.

Mit drei Siegen und acht Niederlagen ist Seattle das zweitschlechteste Team der National Football Conference (NFC). Washington dagegen darf sich nach dem dritten Erfolg in Serie mit einer Bilanz von 5:6 Siegen berechtigte Play-off-Hoffnungen machen.