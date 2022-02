Super-Bowl-Romantik! Champ macht Heiratsantrag

Was für ein Tag für Rams-Safety Taylor Rapp! Erst gewinnt er mit seinem Team die Super Bowl - dann macht er seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Der 13. Februar 2022 wird wohl ewig im Gedächtnis von Taylor Rapp bleiben. Der Safety der Los Angeles Rams gewinnt das dramatische Endspiel der Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals 23:20 und sichert sich damit ein begehrtes Schmuckstück. Traditionell wird den frischgebackenen Champions ein Ring als Zeichen ihres Triumphs verliehen.

Doch mit einem Ring gab sich der 24-Jährige wohl nicht zufrieden. Denn unmittelbar nach dem packeden Finale geht Rapp auf seine Freundin zu, kniet vor ihr nieder und hält um ihre Hand an. Der NFL-Champ steckte im prall gefüllten SoFi Stadium seiner Zukünftigen den Ring an den Finger - unter Tränen nahm sie den Antrag an.

Ein Happy End im doppelten Sinne und das noch dazu zu Hause in Los Angeles.

Im Hause Rapp weiß man offensichtlich wie man den Valentinstag unvergesslich macht.