Capitals schnappen sich Play-off-Ticket

Die Washington Capitals haben sich den letzten offenen Platz im Play-off der NHL gesichert.

Alexander Owetschkin und Co. verteidigten durch einen 2:1-Erfolg bei den Philadelphia Flyers ihre Wildcard-Position in der Eastern Conference. Die Flyers schieden hingegen ebenso aus wie die Detroit Red Wings, denen ihr 5:4 nach Penaltyschießen in Montreal nichts mehr nützte. Auch die am Dienstag spielfreien Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby sind endgültig aus dem Rennen.

Mega-Duell mit den NY Rangers

In der Eastern Conference stehen auch bereits alle Erstrunden-Play-off-Duelle fest: Die New York Rangers spielen gegen Washington, Vorjahresfinalist Florida Panthers trifft auf Tampa Bay Lightning, die Boston Bruins treten gegen die Toronto Maple Leafs und die Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders an. Im Westen sind vor den letzten Spielen des Grunddurchgangs noch zwei Paarungen offen. Bereits fixiert sind die Begegnungen der Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators und der Winnipeg Jets gegen die Colorado Avalanche.