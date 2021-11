In der National Hockey League (NHL) fallen die nächsten drei Spiele der von einem Corona-Cluster betroffenen Ottawa Senators aus.

Laut übereinstimmenden Medienberichten müssen die Matches der Kanadier am Dienstag gegen New Jersey, am Donnerstag gegen Nashville und am Samstag gegen die NY Rangers verschoben werden. Derzeit befinden sich neun Spieler und ein Betreuer der Senators im Corona-Schutzprotokoll der Liga.