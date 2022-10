NHL-Titelverteidiger Colorado startet standesgemäß

Artturi Lehkonen mit zwei Toren und einem Assist sowie Waleri Nitschuschkin mit zwei Treffern waren die Besten im Team der Hausherren. Vor dem Match hatte Colorado in einer Zeremonie noch einmal den Stanley-Cup-Triumph gefeiert.

Eine gelungene Aufholjagd schafften die Edmonton Oilers zu Hause gegen die Vancouver Canucks. Nach einem 0:3-Rückstand leitete der Deutsche Leon Draisaitl die Wende zum 1:3 ein, ehe Connor McDavid in der Folge sogar drei Tore gelangen. Die Oilers siegten noch 5:3.

???? PLAY LA BAMBA, BABY ????



The #Oilers open their season with a 5-3 win over the Canucks. #LetsGoOilers pic.twitter.com/wh6yhIdfrt