Owetschkin mit 797. NHL-Tor bei Washington-Sieg

Alexander Owetschkin fehlen nur noch vier Treffer auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

Der 37-jährige Stürmer der Washington Capitals erzielte am Sonntag beim 5:2-Sieg in Winnipeg gegen die Jets sein 797. Tor im Grunddurchgang. Der Russe wird wohl bald Gordie Howe (801) einholen, Wayne Gretzky führt mit 894 Treffern überlegen die Allzeit-Rangliste an.

Owetschkin sorgte in der 58. Minute mit einem Schuss ins leere Tor für den Endstand, er hält nun bei 17 Saisontreffern. Es war sein viertes Empty-Net-Tor in den jüngsten drei Spielen. Mit 53 Empty-Net-Treffern in seiner Karriere liegt er nur hinter Gretzky (56.).