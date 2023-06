Schicksalsschlag für NFL-Legende: Deion Sanders droht Fuß-Amputation

Dem ehemaligen NFL- & MLB-Spieler Deion Sanders droht eine Fußamputation. Dem zweifachen Super-Bowl-Sieger sind bereits 2021 zwei Zehen abgenommen worden.

Im Rahmen der "Thee Pregame Show" gewährt Deion Sanders seinen Fans einen tiefen Einblick. Der Football-Chefcoach der Universität von Colorado ließ sich bei einem Gespräch mit dem Ärzteteam filmen, während er sich auf die Saison vorbereitet. In einer elfminütigen Szene bespricht er mit mehreren Ärzten, was er gegen seine permanenten Schmerzen unternehmen könnte.

Sanders schilderte, dass er kein Gefühl im linken Fuß hat und will keine Möglichkeit unversucht lassen, etwas dagegen zu ändern. Er will das vor dem Saisonstart Ende August die Sache erledigt haben, weil er sich dann voll und ganz auf seine Tätigkeit als Trainer konzentrieren will.

„Ich möchte es diesen Sommer tun, denn wenn wir loslegen, werde ich keine Zeit dafür haben“, sagte Sanders. „Das ist die beste Ausfallzeit, die ich je habe.“

Sanders verlor bereits zwei Zehen

Der fünffache Vater, der seit 2012 mit TV-Produzentin Tracey Edmonds verheiratet ist, verlor vor zwei Jahren bereits zwei Zehen. Das Blut zirkuliert in seinem Fuß nicht richtig, die Ärzte sahen es damals als einzige Chance um den Fuß zu retten. Jetzt könnte es tatsächlich noch schlimmer kommen.

Dr. Donald Jacobs erklärt ihm: "Du musst verstehen, wie groß das Risiko ist. Es kann sein, dass du nicht nur eine weitere Zehe, sondern den ganzen Fuß verlierst. Der ehemalige Defensive Back antwortete: "Ich kenne das Risiko. Ich habe nur acht Zehen, ich bin mir sehr sicher, dass ich das verstehe.

Sportlich hat Sanders, der auch Coach Prime genannt wird, auch eine alles andere einfache Aufgabe vor sich. Im Dezember unterschrieb er in Colorado, ein College, das in den letzten Jahren nicht für Erfolg bekannt war. Seit 2016 konnte man nur zwei Mal eine Saison mit mehr Siegen als Niederlagen beenden. In der abgelaufenen Spielzeit gab es überhaupt nur einen Erfolg. Jetzt soll mit dem Superstar an der Seitenlinie der Erfolg zurückkehren.