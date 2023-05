Seattle Kraken erkämpfen Entscheidungsspiel gegen Dallas Stars im NHL-Play-off

Die Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein entscheidendes siebentes Play-off-Spiel erzwungen.

Am Samstag (Ortszeit) gewann Seattle mit 6:3 gegen die Dallas Stars, verhinderte damit ein vorzeitiges Saisonende und glich in der "best of seven"-Serie auf 3:3 aus. Die entscheidende Partie wird am Montag (Ortszeit) in Dallas stattfinden.

Mit zwei frühen Toren im Mitteldrittel hatten sich die Gastgeber auf 4:1 abgesetzt. Jordan Eberle, Seattles bester Torschütze in den Play-offs, traf zweimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Eine Minute vor Spielende sorgte er mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.

NHL-Ergebnis vom Samstag - Play-off, 2. Runde

Western Conference:

Seattle Kraken - Dallas Stars 6:3. Stand in Serie: 3:3.