Jeder muss Italien wieder fürchten

Fußball-Experte Peter Linden präsentiert seine Wett-Tipps für den Eröffnungs-Hit Italien gegen die Türkei.

Die Quoten auf Italien im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen die Türkei am Freitag Abend im Olympiastadion in Rom werden niedrig sein. Kein Wunder bei einer Mannschaft,die seit 27 Speielen ungeschlagen ist, die zuletzt am 10.September 2018 verlor, in den letzten zehn Duellen gegen Türkei keine Niederlage bezog. Bei der es sich Teamchef Roberto Mancini leisten kann, den Einsatz seines besten Spielers, von Mittelfeldmotor Marco Verratti, nach einer Knieverletzung noch nicht zu riskieren. Er wird ihn im Verlauf des Turniers noch brauchen.

Jeder muss wieder die Squadra Azzura fürchten. Mit Manuel Locatelli von Sassuolo im Mittelfeld statt Verratti wird es auch klappen. Die einzige offene Frage: Stürmt über rechts Domenico Berrardi von Sassuolo oder Federico Chiesa von Juventus? Italien zählt zu den heißen Europameister-Tipps.

Türkei tritt selbstbewusst an

Und die Türkei? Da tönt Fatih Terim, der Teamchef, der die Türkei 2008 in Österreich und der Schweiz bis ins EM-Semifinale gebracht hatte, lauter als der amtierende Senol Günes: "Für mich wäre es nicht überraschend, wenn wir nach Wembley kommen!" Dort sind Semifinale und Endspiel. Senol Günes weckt Erinnerungen an den dritten Platz bei der WM 2002, den größten Erfolg seiner ersten Teamchefära.

Die Türken kassierten nur drei Gegentore in der Qualifikation. Stoppt der Bospurus-Beton auch Favorit Italien? Die Türkei bietet vier Italien-Legionäre auf. Da ist vor allem Milans Mittelfeldstar Hakan Calhanoglu, der vom Training her genau weiss, wo die Schwächen von Italiens Tormannriesen Gianluigi Donnarumma liegen. Dann gibt´s Innenverteidiger Merih Demiral von Juventus, von Sassuolo den Ex-Rapidler Mert Müldür und Kaan Ayhan.

Abkassieren mit Türken-Sieg

Ein besonderes Kapitel ist Cengiz Ünder: Der Flügelflitzer war letzte Saison von AS Roma an Leicester verliehen, sagt aber: "Das Olympiastadion ist auch meine Heimat!" Apropos Leicester: Caglar Söyüncu gewann mit Leicester Englands Cupfinale gegen Chelsea mit Italiens Teamspieler Emerson.

Das ändert nichts: Wer gerne etwas riskiert, soll auf die Türkei spielen. Dafür bekommt er sicher eine starke Quote.