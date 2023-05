Deutschland erkämpft sich mit 3:1-Sieg gegen Schweiz Halbfinal-Kracher gegen USA

Deutschland steht überraschend im Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Die deutsche Auswahl setzte sich am Donnerstag in Riga mit 3:1 (1:0,2:1,0:0) gegen die Schweiz durch.

Die als Nummer eins aus ihrer Vorrunden-Gruppe gegangenen Schweizer verloren damit das vierte K.o.-Duelle mit Deutschland in Folge. In einem weiteren Viertelfinale in Tampere gewannen die USA gegen Tschechien mit 3:0 (1:0,1:0,1:0). Die beiden Sieger treffen nun am Samstag in Tampere aufeinander. Am Donnerstagabend standen sich noch Finnland und Kanada bzw. Schweden und Lettland gegenüber.

Die Schweizer verloren wie vor zwei Jahren ebenfalls in Riga erneut in einem Viertelfinale gegen ihren Angstgegner. Nach einer starken Vorrunde mit vielen Vorschusslorbeeren angetreten, mussten die Favoriten das frühe 0:1 durch Maximilian Kastner (7.) wegstecken. Jonas Siegenthaler (21.) schaffte das 1:1, es gab den Schweizern aber kaum Sicherheit. In einer mitunter hitzigen Partie verschmerzte das kämpferisch starke deutsche Team auch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe für NHL-Verteidiger Moritz Seider, der seinen Gegenspieler mit dem Kopf voran in die Bande checkte.

NHL-Stars ebnen Weg zum Sieg

Die beiden NHL-Stürmer John-Jason Peterka (38.) und Nico Sturm (39.) in Unterzahl schossen Deutschland kurz vor der zweiten Drittelpause mit zwei Toren voran. Die Schweizer konnten nicht mehr kontern, die Verunsicherung war zu spüren. Schon dreieinhalb Minuten vor Schluss ging Goalie Robert Mayer für einen sechsten Feldspieler vom Eis, der Anschlusstreffer gelang aber nicht mehr.

Die USA gewannen auch ihren achten WM-Auftritt. Matt Coronato (13.), Nick Perbix (29.) und Cutter Gauthier (50.) trafen für die Amerikaner, Goalie Casey DeSmith feierte ein Shut-out. 34:15 lautete am Ende die Torschuss-Statistik zugunsten des jungen US-Teams. Das Durchschnittsalter des mit einigen College-Spielern angereisten Kaders beträgt nur 25 Jahre.

Ergebnisse Eishockey-WM-Viertelfinale

Schweiz - Deutschland 1:3 (0:1,1:2,0:0)

USA - Tschechien 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Schweden - Lettland

Kanada - Finnland

Halbfinale am Samstag:

Deutschland - USA, 14.20 Uhr

Schweden/Lettland - Kanada/Finnland, 18.20 Uhr

Finalspiele am Sonntag

Spiel um Platz 3 14.20

Finale: 19.20 Uhr