RB Salzburg
© Gepa

Eishockey:

Salzburg unterliegt Kuopio knapp mit 2:3

06.09.25, 18:22
Teilen

Red Bull Salzburg hat auch das zweite CHL-Spiel in Finnland verloren. Österreichs Eishockey-Meister unterlag KalPa Kuopio mit 2:3. Nach früher Führung kassierte Salzburg einen Powerplay-Doppelschlag.

Red Bull Salzburg kehrt ohne Punkt von der Reise nach Finnland zurück. Österreichs Eishockey-Meister unterlag KalPa Kuopio in der Champions Hockey League mit 2:3. Lucas Thaler brachte die Salzburger in der 7. Minute in Führung.

Finnische Powerplay-Show

Der finnische Champion drehte die Partie mit einem Powerplay-Doppelschlag: Juuso Ketola (14.) und Teemu Hartikainen (15.) sorgten vor rund 3.000 Fans für die Wende. Aleksi Klemetti erhöhte in der 40. Minute auf 3:1.

Salzburger Aufbäumen zu spät

Im Finish gelang Dennis Robertson mit einem sechsten Feldspieler der Anschlusstreffer in der 59. Minute. Trotz eines Plus' an Torschüssen reichte es nicht für einen Punkt. Kuopio feierte den vierten Sieg im vierten Spiel.

Am Abend um 19.00 Uhr gastiert Vizemeister KAC beim dänischen Club Odense Bulldogs.

