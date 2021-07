Caps-Star Rotter vor dem Abgang?

Die Vienna Capitals könnten mit Rafael Rotter einen weiteren Leistungsträger verlieren.

Geht die Zeit von Rafael Rotter nach 13 Saisonen bei den Caps zu Ende? Seine Zukunft ist noch offen, der Dreijahresvertrag bei den Wiener lief aus – und die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier laufen nach ÖSTERREICH-Informationen weiterhin stockend. Außerdem zeigen andere Liga-Klubs Interesse am 34-Jährigen. So dürften Linz, Innsbruck und auch Villach ins Rennen um den Caps-Fan-Liebling eingestiegen sein. Schon in der kommenden Woche soll Klarheit herrschen.

Den Caps droht jedenfalls der nächste prominente Abgang. Kapitän Mario Fischer Patrick Peter und Julian Großlercher haben ihre Karrieren beendet. Außerdem verloren die Wiener mit Ali Wukovits und Benjamin Nissner zwei wichtige Stammkräfte an Red Bull Salzburg, Marco Richter übersiedelte nach Villach. Goalie Bernhard Starkbaum hat unterdessen einen neuen Vertrag bei den Caps unterschrieben.