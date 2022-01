Leavens mit Hattrick beim 5:1 von Innsbruck über Ljubljana

In einem vorgezogenen Spiel der 48. Runde der ICE Hockey League hat sich der HC Innsbruck am Mittwochabend gegen den HK Olimpija Ljubljana klar mit 5:1 (1:0,2:0,2:1) durchgesetzt.

Matchwinner für die Tiroler war der Kanadier Daniel Leavens, der einen Hattrick beisteuerte. Es war im vierten Saisonduell mit den Slowenen der vierte Sieg für die Haie.

Und es war der klarste dieser vier Siege. Leavens stellte nach ausgeglichenem Beginn in der 18. Minute die Führung für die Hausherren her, die zuletzt sechs Mal en suite in der eigenen Halle verloren hatten. In der 30. Minute stellte Leavens auf 2:0, ehe sein Landsmann, Center Tim McGauley, kurz vor der zweiten Pause auf 3:0 stellte. Lukas Bär (54.) und erneut Leavens (56.) erhöhten auf 4:1 und 5:1, davor hatte Nik Simsic (52.) den Ehrentreffer erzielt.