Ljubljana-Verfolger Fehrvar und Salzburg siegten

Die beiden stärksten Verfolger von Olimpija Ljubljana haben am Sonntag in der ICE-Eishockeyliga den Ausrutscher des Tabellenführers am Vortag ausgenutzt und den Rückstand verkürzt.

Fehervar verteidigte mit einem 4:0-Erfolg bei den Black Wings Linz Rang zwei, der Tabellendritte RB Salzburg holte mit einem 6:3-Heimsieg gegen Innsbruck ebenfalls drei Punkte. Graz verlor in Bozen 2:3, der KAC unterlag Znojmo nach Penaltyschießen 2:3. Salzburg trat nach langer Zeit und vielen verletzungsbedingten Ausfällen wieder in Bestbesetzung an und dominierte von Beginn weg. Nach früher Führung durch Paul Huber (3.) zogen die Roten Bullen auf 4:1 davon, doch die Innsbrucker Haie kämpften sich bis zur zweiten Pause auf 3:4 heran. Im Schlussdrittel sorgten aber Jan-Mikael Järvinen (44.) und Thomas Raffl (50.) bald für die Vorentscheidung. Auch Fehervar ging in Linz früh in Führung (6./SH) und vollendete im Schlussdrittel den deutlichen Sieg. Der neue Linz-Trainer Raimo Summanen, der mit einem Überraschungserfolg gegen Tabellenführer Ljubljana gestartet war, hat seither alle drei Spiele verloren. Meister KAC kassierte nach zuletzt fünf Siegen wieder eine Niederlage und fiel auf Rang sechs zurück. Südtirol holte im zweiten Spiel nach der Ablöse von Trainer Doug Mason den ersten Sieg. Zwei Powerplay-Tore durch Daniel Catenacci (39.) und Mike Halmo (45.) entschieden die Partie zugunsten der Bozener, die im Finish noch richtig unter Druck gerieten.

