Spannung pur! KAC und Salzburg retten sich in Overtime zum Sieg

Der KAC hat in der ICE Hockey League einen weiteren Schritt in Richtung Grunddurchgangssieg gemacht. Gegen die Pioneers Vorarlberg holten die Klagenfurter einen 1:4-Rückstand auf und siegten nach Verlängerung mit 5:4.

Die Klagenfurter zeigten gegen die Pioneers Vorarlberg Comeback-Qualitäten. Nach zwei Dritteln lag der Tabellenführer mit 2:4 zurück. Doch vor 4.182 Fans in der Heidi-Horten-Arena startete der KAC eine beeindruckende Aufholjagd. Simeon Schwinger verkürzte in der 56. Minute, ehe Nicholas Petersen nur 23 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung war es Kevin Clark, der nach 2:48 Minuten den Siegtreffer markierte.

Salzburg dreht Partie in Südtirol

Auch Red Bull Salzburg kämpfte sich nach Rückstand zurück. Beim HC Pustertal lagen die Mozartstädter nach 40 Minuten mit 1:3 zurück. Benjamin Nissner brachte sein Team in der 55. Minute auf 2:3 heran, ehe Dennis Robertson mit einem Powerplay-Treffer in der 59. Minute die Overtime erzwang. Dort dauerte es nur 40 Sekunden, bis Andrew Rowe die Partie für Salzburg entschied.

Linz springt auf Rang vier

Die Black Wings Linz holten sich mit einem 5:3-Erfolg gegen die Graz99ers den vierten Tabellenplatz. Entscheidender Mann war Brian Lebler, der mit drei Treffern (33., 44./PP, 48./PP) den Sieg sicherte.

VSV setzt sich in Wien durch

Der VSV gewann bei den Vienna Capitals mit 4:0 und wahrte damit seine Chancen auf eine Top-Sechs-Platzierung. Zwei frühe Tore legten den Grundstein für den Erfolg. Für Wien war es die dritte Niederlage in Folge, wodurch der Vorsprung auf den Elften Vorarlberg im Kampf um die Pre-Playoffs auf fünf Punkte schrumpfte.