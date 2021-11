ÖEHV-Männer mit Auftakt-Pleite gegen Belarus

Österreichs Eishockey-Männer sind am Donnerstag gegen Belarus mit einer knappen 2:3-(1:1,1:1,0:0;0:1)-Niederlage nach Verlängerung ins Vier-Nationen-Turnier in Jesenice (Slowenien) gestartet.

Die aufgrund mehrerer Ausfälle weiter verjüngte Truppe von Trainer Roger Bader holte durch Tim Harnisch (9.) und Alexander Lahoda (37.) zweimal einen Rückstand auf, musste sich schließlich aber doch noch geschlagen geben.

Am Freitag setzt Rot-Weiß-Rot das Turnier mit dem Spiel gegen Frankreich fort, am Samstag findet der Abschluss gegen Gastgeber Slowenien (beide 15.30 Uhr) statt. Nächste Station ist dann der Österreich-Cup im Februar in Klagenfurt. Da will Bader schon in Bestbesetzung antreten, um für die B-WM im Mai in Jesenice, wo im Kampf um den Aufstieg Frankreich und Slowenien die härtesten Konkurrenten sein werden, gerüstet zu sein.