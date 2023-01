Reinbacher ist unsere nächste große NHL-Hoffnung

Österreichs Eishockey-Verteidiger David Reinbacher wird vom Central Scouting Service (CSS) als einer der Top-Talente in europäischen Ligen gehandelt.

Im Jänner-Ranking führt das CSS den 18-jährigen Verteidiger in der Kategorie Feldspieler Europa auf Platz zehn und als drittbesten Verteidiger. Das CSS erstellt unverbindliche Ranglisten und Einschätzungen, die den Clubs für den NHL-Draft am 28. und 29. Juni in Nashville als Orientierung dienen.

Reinbacher hat sich in dieser Saison beim HC Kloten in der Schweizer National League einen Stammplatz erspielt und im österreichischen Nationalteam debütiert. An Nummer 111 in Europa wird mit Stürmer Ian Scherzer vom schwedischen Club Rögle ein zweiter Österreicher in der Liste berücksichtigt. Auf Platz eins im Nordamerika-Ranking scheint Connor Bedard auf. Der Kanadier hat bei der U20-WM zu Jahreswechsel groß aufgespielt und seinen Status als absoluter Topkandidat im Draft untermauert.