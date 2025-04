Sensation! Eishockey-Frauen erstmals bei A-WM dabei

Österreichs Frauenteam hat den erstmaligen Aufstieg in die A-WM der besten zehn Eishockey-Nationen geschafft.

Die ÖEHV-Auswahl bezwang am Donnerstag beim Turnier der Division 1A in Shenzhen den Abstiegskandidaten Niederlande trotz eines Zweitore-Rückstands 3:2 nach Verlängerung (0:1,1:1,1:0, 1:0). Damit ist die Auswahl von Chefcoach Alexander Bröms nicht mehr aus den beiden Aufstiegsrängen zu verdrängen. Zum Abschluss des Turniers in China wartet am Samstag noch Frankreich.

Die Partie gegen die bisher noch sieglosen Niederlande lief für das ÖEHV-Team eine halbe Stunde lang denkbar schlecht. Nach dem 0:1 in der 13. Minute hatte Theresa Schafzahl mit einem Stangenschuss Pech, ein Tor gelang auch danach trotz eines Chancenübergewichts nicht. Im Mitteldrittel fingen sich die immer wieder schlecht positionierten Österreicherinnen sogar das 0:2 (26.) ein.

Wenige Minuten nach einer Time-Out-Ansprache von Bröms und vorgenommenen Linienumstellungen glückte der 16-jährigen Emma Lintner (34.) der Anschlusstreffer. Der in der folgenden Druckphase in der Luft gelegene Ausgleich ließ aber noch etwas auf sich warten. Fünf Minuten nach Beginn des Schlussabschnitts traf Annika Fazokas nach schönem Zuspiel von Kapitänin Anna Meixner doch noch zum längst verdienten 2:2. Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit, womit der Aufstieg vorzeitig sichergestellt war. In der Overtime sorgte Fazokas (64.) mit ihrem zweiten Treffer auch noch für den vierten Sieg im vierten WM-Spiel.