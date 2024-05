Nach der sensationellen Aufholjagd gegen Kanada hat unser Eishockey-Nationalteam erneut zugeschlagen. Gegen Finnland drehen Marco Rossi & Co. einen 0:2-Rückstand und gewinnen mit einem Tor in der letzten Sekunde mit 3:2. Damit ist der Klassenerhalt so gut wie sicher.

Mehr Infos folgen in Kürze...