Österreichs Eishockey-Nationalteam hat Lettland bei der WM in Stockholm mit 6:1 besiegt.

Am Dienstag bezwang Österreich Lettland bei der Eishockey-WM mit 6:1. Das Spiel in Stockholm brachte dem Nationalteam den Einzug ins Viertelfinale – zum ersten Mal seit dem Turnier in Bozen 1994. Lettland war als WM-Dritter von 2023 ins Duell gegangen.

