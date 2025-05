ÖEHV-Team bezwingt Slowenien 3:2 nach Penaltyschießen - Viertelfinale möglich

Das österreichische Eishockeyteam hat bei der WM in Slowenien mit einem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen den dritten Turniererfolg gefeiert. Am Dienstag folgt das entscheidende Spiel gegen Lettland.

In einem nervenaufreibenden Duell setzte sich das ÖEHV-Team gegen Slowenien durch. Nach 60 Minuten stand es 2:2, in der Verlängerung blieb es torlos. Im Penaltyschießen trafen Lukas Haudum, Dominic Zwerger und Benjamin Baumgartner, während Torhüter David Kickert alle slowenischen Versuche parierte.

Früher Rückschlag für Österreich

Trotz gutem Start mussten die Österreicher zunächst zurückstecken. Nach nur 18 Sekunden hatte Marco Kasper die erste Großchance, doch in der 10. Minute fälschte Paul Stapelfeldt einen Puck ins eigene Tor. Dominic Zwerger glich noch in der ersten Periode aus.

Entscheidung fällt im Shootout

Brian Lebler brachte Österreich in der 49. Minute in Führung, doch Robert Sabolic glich fünf Minuten später aus. In der Verlängerung hatte Thomas Raffl die beste Chance, ehe das Penaltyschießen die Entscheidung brachte.

Viertelfinale zum Greifen nah

Mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen kann Österreich am Dienstag (12:20 Uhr, ORF) gegen Lettland den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Die Slowakei (7 Punkte) und Lettland (6) sind die direkten Konkurrenten.