Österreichs Eishockey-Helden jagen WM-Sensation gegen Lettland

Das österreichische Eishockey-Team steht vor der Chance auf ein historisches WM-Viertelfinale. Gegen Lettland geht es am Dienstag um den Aufstieg.

Das ÖEHV-Team will bei der Eishockey-WM in Stockholm den nächsten Coup landen. Am Dienstag (12.20 Uhr/live ORF 1) trifft das Team von Roger Bader im entscheidenden Spiel auf Lettland. Ein Sieg in regulärer Spielzeit würde erstmals seit 1994 den Einzug ins Viertelfinale bedeuten.

"Wir werfen alles rein"

"Lettland hat die Slowaken ziemlich vorgeführt. Wir wissen, die sind gut. Aber wir sind auch nicht ohne", sagte Teamchef Bader. Der WM-Dritte von 2023 gilt mit 14 Spielern vom Bronzeteam als Favorit. Besonders stark: Die erste Linie mit NHL-Profi Rodrigo Abols.

Herausforderung Lettland

Gegen das physische Spiel der Balten erwartet Bader Schwerarbeit: "Sie werden Druck auf unsere Stürmer erzeugen." Entscheidend sei Disziplin: "Wir dürfen das Momentum durch Strafen nicht verlieren." Österreich konnte bisher nur zweimal bei WMs gegen Lettland gewinnen.

Mit Selbstvertrauen ins Duell

Nach drei Siegen in der Vorrunde geht das Team mit Zuversicht ins Spiel. "Wir können mit jedem mitspielen", sagte Dominic Zwerger. Lukas Haudum will die negative Bilanz gegen Lettland brechen: "Wir wollen die Geschichte ändern."