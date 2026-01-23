Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin
Kitzbühel
Wilde Kitzbühel-Party: ORF-Star hat "Festplatte neu formatiert"
Beichte im TV

Wilde Kitzbühel-Party: ORF-Star hat "Festplatte neu formatiert"

23.01.26, 11:34
Ski-Gaudi im ORF! Beim Super-G in Kitzbühel hatten Oliver Polzer und Hans Knauss ihren Spaß. 

Kurz bevor es am Hahnenkamm mit dem Super-G losging blickte das beliebte ORF-Duo in die Zuschauer-Menge - und erspähte sofort Ski-Legende Hermann Maier.

"Alle Wichtigen sind da", sagte Polzer und legte nach: "Der Abfahrtssieger von 1999 sitzt neben mir. Er kann sich davon nur noch aus Erzählungen erinnern."

"Festplatte formatiert" 

Das schmeckte Knauss nicht so ganz, der vehement widersprach. "Aber war das nicht so, dass du deine Festplatte komplett neu formatiert hast", spielte Polzer auf die wilde Party an.

"Doch, doch", gab Knauss dann zu.

