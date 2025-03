Schwerer Verlust: Ski-Star Lindsey Vonn trauert

Nach einem emotionalen Comeback-Winter trifft die Ski-Legende ein herber Verlust – ihre geliebte Hündin Lucy ist verstorben.

Lindsey Vonn schrieb gerade erst Ski-Geschichte: Mit ihrem spektakulären Comeback und Platz zwei im Super-G von Sub Valley (USA) begeisterte die 39-Jährige die Wintersport-Welt. Doch nun erlebt die US-Ikone einen schmerzhaften Abschied. Ihre treue Hündin Lucy ist tot.

"Mein Herz wird nie mehr dasselbe sein"

Am Sonntag starb Lucy nach neun gemeinsamen Jahren – und riss ein tiefes Loch in Vonns Leben. "Ruhe in Frieden ... heute hat uns meine süße, süße Lucy verlassen", schrieb die 82-malige Weltcupsiegerin auf Instagram. "Vor neun Jahren kam sie in mein Leben und brachte so viel Licht und Liebe zu mir und jedem, den sie traf."

Die Trauer der Athletin ist unfassbar: "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie groß meine Liebe zu ihr war." Trost findet Vonn im Glauben, dass Lucy nun im Himmel mit ihrer verstorbenen Mutter und ihrem früheren Hund "Bear" vereint ist. "Ich stelle mir vor, wie ihr zusammen glücklich herumlauft und keine Schmerzen mehr habt."

Kampf gegen Tumore – Tennis-Star sendet Beileid

In ihren letzten Jahren litt Lucy an Tumoren und war fast blind. Doch die Liebe zwischen ihr und Vonn blieb ungebrochen. Nun steht der zwölfjährige Familienhund Leo der Ski-Königin in dieser schweren Zeit zur Seite.

Auch die Sportwelt zeigt Mitgefühl. Tennis-Star Coco Gauff hinterließ unter Vonns Post tröstende Worte.