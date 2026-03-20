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Mikaela Shiffrin
© Getty

Ski-Beben!

Shiffrin-Rücktritt? Jetzt brodeln Gerüchte um möglichen Doppel-Abschied!

20.03.26, 09:26
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Kurz vor dem großen Weltcup-Finale sorgt ein brisantes Gerücht für Aufregung in der Ski-Welt: Steht Superstar Mikaela Shiffrin vor dem Karriere-Ende? 

Sportlich geht es ums Ganze, doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Es wird darüber spekuliert, dass Shiffrin nach der Saison Schluss machen könnte – und das nicht allein. Laut Berichten könnte sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde ihre Karriere beenden.

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde
© Getty

Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

Kampf um die Kristallkugel

Dabei geht es für die US-Amerikanerin aktuell noch um alles: Im hohen Norden kämpft sie gegen starke Konkurrenz um den Gesamtweltcup. Die Spannung auf der Piste ist enorm – doch die Gerüchte abseits davon sorgen für noch mehr Wirbel.

Shiffrin spricht über Zukunft

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen offenbar nicht. Die Ski-Queen selbst deutete bereits an, dass sie sich Gedanken über ihre Zukunft macht. Sie spüre, dass sich in ihrer Karriere etwas verändern könnte – konkrete Pläne wollte sie aber nicht verraten.

Mikaela Shiffrin
© Getty

Ob es wirklich zum großen Doppel-Rücktritt kommt, ist völlig unklar. Fix ist nur: Die Hinweise verdichten sich – und die Ski-Welt hält den Atem an. Ein Abschied von Shiffrin wäre ein echter Hammer – und würde den Sport nachhaltig verändern.

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