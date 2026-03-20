Shiffrin-Rücktritt? Jetzt brodeln Gerüchte um möglichen Doppel-Abschied!

Kurz vor dem großen Weltcup-Finale sorgt ein brisantes Gerücht für Aufregung in der Ski-Welt: Steht Superstar Mikaela Shiffrin vor dem Karriere-Ende?
Sportlich geht es ums Ganze, doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Es wird darüber spekuliert, dass Shiffrin nach der Saison Schluss machen könnte – und das nicht allein. Laut Berichten könnte sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde ihre Karriere beenden.
Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.
Kampf um die Kristallkugel
Dabei geht es für die US-Amerikanerin aktuell noch um alles: Im hohen Norden kämpft sie gegen starke Konkurrenz um den Gesamtweltcup. Die Spannung auf der Piste ist enorm – doch die Gerüchte abseits davon sorgen für noch mehr Wirbel.
Shiffrin spricht über Zukunft
Ganz aus der Luft gegriffen sind die Spekulationen offenbar nicht. Die Ski-Queen selbst deutete bereits an, dass sie sich Gedanken über ihre Zukunft macht. Sie spüre, dass sich in ihrer Karriere etwas verändern könnte – konkrete Pläne wollte sie aber nicht verraten.
Ob es wirklich zum großen Doppel-Rücktritt kommt, ist völlig unklar. Fix ist nur: Die Hinweise verdichten sich – und die Ski-Welt hält den Atem an. Ein Abschied von Shiffrin wäre ein echter Hammer – und würde den Sport nachhaltig verändern.