Bei Odermatt wachsen sogar die Haare schneller

Nach seinem überlegenen Super-G-Sieg bei der WM in Saalbach hatte Marco Odermatt eine Wette eingelöst und sich wie seine ebenfalls erfolgreichen Kollegen den Kopf kahlscheren lassen. Inzwischen rasiert Odermatt weiter die Konkurrenz - und seine Haare wachsen ebenso schnell nach.

Die Bedenken, die Odermatt-Freundin Stella geäußert hatte ("Sie war nicht wirklich begeistert") dürften inzwischen verflogen sein. In Crans Montana präsentierte sich der beste Skirennläufer der Welt mit einem modischen "Buzz Cut".

Dass Odermatts Haare so schnell nachwachsen, hat der Modellathlet wiederum einem hervorragenden Stoffwechsel (in Kombination mit bewusster Ernährung) zu verdanken.

Odermatt rasiert Konkurrenz nach Belieben

Wie wir in Crans Montana sehen konnten, rasiert Odermatt inzwischen wieder die Konkurrenz. Mit dem 2. Platz in der Abfahrt und dem Sieg im Super-G baute der Schweizer seinen Vorsprung im Gesamtweltcup gegenüber Verfolger Henrik Kristoffersen auf 500 Punkte aus. Zudem führt der Abräumer auch die Disziplinen-Wertungen in der Abfahrt (73 P. vor Weltmeister Franjo von Allmen), im Super-G (181 P. vor Mattia Casse) und im RTL (79 P. vor Alexander Steen Olsen) an.