Bitte holt zum Auftakt Gold!

Die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4.-16.2.) könnte mit einem rot-weiß-roten Paukenschlag starten: Dank Paralell-Teambewerb am Eröffnungstag winkt gleich eine Medaille - im Idealfall GOLD!

Zwei Jahre nach der Blech-Pleite im französischen Méribel (Österreich belegte hinter USA, Norwegen und Kanada nur Platz 4) will es unser Alpinski-Team daheim in Saalbach (4.-16.2.) vor 15.000 Fans besser machen. Erstmals werden die Titelkämpfe morgen mit dem Team-Parallelbewerb eröffnet.

Für Österreichs Ski-Asse ist das nach dem durchwachsenen bisherigen Saisonverlauf die Chance, gleich einmal anzuschreiben – im Idealfall mit einer Goldmedaille. Wer im ersten WM-Bewerb auf Medaillenjagd gehen wird, steht erst heute Mittag fest. Bei den Herren ist Parallel-Spezialist Dominik Raschner (WM-Silber 2023) gesetzt, dazu kommen vermutlich zwei aus dem Trio Stefan Brennsteiner, Fabio Gstrein und Patrick Feurstein.

Bei den Damen haben Julia Scheib, Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Stephanie Brunner die besten Chancen.

Parallel-Event als Highlight der Eröffnungsfeier

Das Parallel-Event startet um 15.15 Uhr (ORF1 live) und ist quasi Höhepunkt der Eröffnungsfeier (ab 15 Uhr).

Bereits am Vormittag (11 Uhr/ORF1) steht das erste Abfahrtstraining auf der Ulli-Maier-Strecke am Programm.

Nach Garmisch-Aus: Herren-Training ab Mittwoch

Die Speed-Herren haben nach der wetterbedingt abgesagten Generalprobe in Garmisch (nach beiden Trainings wurde auch die für gestern angesetzte Weltcup-Abfahrt gestrichen) einen Tag länger Pause: Das 1. Training vom Zwölferkogel startet am Mittwoch (12 Uhr). Mit dabei ist auch der frühere Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr, der sich drei Wochen nach dem Sturz in Wengen wieder fit fühlt.