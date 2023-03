Braathen schnappt sich Slalom-Kristallkugel - Zenhäusern gewinnt

Lucas Braathen sichert nach einem Herzschlagfinale in Soldeu die Kristallkugel im Slalom. Das Rennen geht an den Schweizer Ramon Zenhäusern vor den beiden Norwegern Lucas Braathen (+0,06 Sekunden) und Henrik Kristoffersen (+0,63).

Der bunteste Vogel im Ski-Zirkus hat sich zum besten Slalom-Artisten der Saison 2022/23 gekürt. Lucas Braathen fixierte mit Platz zwei hinter dem Schweizer Ramon Zenhäusern in Soldeu den Gewinn der Slalom-Wertung. Für den 22-jährigen Norweger ist es die erste Kristallkugel seiner Karriere. Für Braathens Landsmann Henrik Kristoffersen war Rang drei am Sonntag zu wenig. Fabio Gstrein schied als Halbzeit-Dritter mit Zwischenbestzeit im unteren Teil aus.

Der Tiroler sorgte damit unfreiwillig für ein Sinnbild des heuer wankelmütigen ÖSV-Slalomteams. Adrian Pertl schaffte als Sechster noch sein bestes Saison-Resultat. Die Highlight-Saison des Marco Schwarz ging mit Platz elf zu Ende. Manuel Feller fiel von Platz sechs auf 15 zurück. Die ÖSV-Männer schlossen die Saison mit nur 16 Podestplätzen und damit so wenigen wie zuletzt vor 31 Jahren (15 in Saison 1991/92) ab. Vincent Kriechmayr (4) und Schwarz sorgten für in Summe fünf Siege.

Der Jungspund Braathen verteidigte seine 32-Punkte-Führung gegen den erfahreneren Weltmeister Kristoffersen mit Erfolg. Als dritter Norweger nach Kjetil Andre Aamodt (2000) und Kristoffersen (2016, 2020, 2022) gewann er die Slalom-Weltcup-Wertung. Der zweifache Saisonsieger schloss sechs der zehn Slaloms auf dem Podest ab. Seine Hochform wurde auch von einer zwischenzeitlichen Blinddarm-OP kurz vor der WM im Februar nicht getrübt.

+++ LIVE-TICKER: Herren Slalom Soldeu +++



Die Kristallkugel-Verteilung im alpinen Ski-Weltcup 2022/2023 nach der Finalwoche in Soldeu (Andorra):

FRAUEN:

Gesamt: Mikaela Shiffrin (USA)

Abfahrt: Sofia Goggia (ITA)

Super-G: Lara Gut-Behrami (SUI)

Riesentorlauf: Mikaela Shiffrin (USA)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA)

MÄNNER:

Gesamt: Marco Odermatt (SUI)

Abfahrt: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Super-G: Marco Odermatt (SUI)

Riesentorlauf: Marco Odermatt (SUI)

Slalom: Lucas Braathen (NOR)