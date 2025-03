× Brennsteiner nimmt Kurs auf RTL-Podest

Slalom-Weltmeister Loic Meillard (SUI) liegt beim RTL-Finale in Sun Valley nach dem 1. Durchgang in Führung - vor Lucas Braathen (+0,53) und Henrik Kristoffersen (+0,65). WM-Pechvogel Stefan Brennsteiner (+0,65) lauert mit 3 Zehntelsekunden Rückstand aufs Podest auf Platz 5.

Bei der Heim-WM in Saabach war Brennsteiner die Bindung aufgegangen - vielleicht endet wenigstens die Weltcup-Saison mit einem Happy-End für den Riesentorlauf-Spezialisten. Patrick Feurstein liegt nach dem 1. Durchgang auf Platz 11 (+1,60), Weltmeister Haaser will in der Entscheidung von Platz 17 aus (+2,21) noch einmal alles auf eine Karte setzen.

Schwarz: "Es war beschissen, zu fahren ..."

Alle Rennläufer klagten über den "unfahrbaren" Kurs auf dem steilen Gelände. Der WM-Fünfte Marco Schwarz jammerte: "Es hat sich beschissen angefühlt, hier zu fahren, es war eine einzige Würgerei." Sein letztes Saisonrennen nahm Schwarz übrigens ohne Vollbart, nur mit Schnauzer in Angriff: "Das ist mehr Cowboy-Style. Ich kauf mir auch noch einen Cowboyhut."