DIESES Österreich-Rennen ist jetzt offiziell ein "Klassiker"

Wintersportort ist nun Teil des renommierten "Club 5"

Die Ski-Rennen in St. Anton am Arlberg sind nun offiziell Klassiker. Der Tiroler Wintersportort wurde im Rahmen der FIS-Frühjahrsmeetings in den "Club 5" - die Vereinigung der renommiertesten Weltcup-Orte im alpinen Skizirkus - aufgenommen. Die Veranstalter der Arlberg-Kandahar-Rennen und Österreichs Skiverband freuen sich über symbolischen Rückenwind für die angestrebte Ski-WM 2033 in Tirol.

"Die Aufnahme in den 'Club 5' ist für uns eine große Ehre und auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Region und des Weltcup-Orts St. Anton am Arlberg", erklärte Peter Mall, der Chef des Organisationskomitees. Österreich ist nun mit Kitzbühel, Schladming und St. Anton im "Club 5" vertreten, der mittlerweile deutlich mehr Mitglieder als die ursprünglichen fünf (Val Gardena, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel, Wengen und Val d'Isere) zählt. Die Vereinigung hat das Ziel, den alpinen Skirennsport zu fördern und weiterzuentwickeln.