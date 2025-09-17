Ex-ÖSV-Abfahrer (27) wird Gaza-Aktivist

Ex-Speed-Hoffnung schlägt nun einen kompletten neuen Weg ein.

Auf Instagram verkündete Julian Schütter, dass er sich der „Global Sumud Flotilla“ anschließt – einer Hilfsflotte, die auf die Lage in Gaza aufmerksam machen will. „Ich will die Aktion unterstützen und online darüber berichten“, so Schütter. Ohne den aktuellen Anlass, betont er, wäre er lieber weiter offline geblieben. Teil des Projekts ist auch Klima-Ikone Greta Thunberg. Gemeinsam mit anderen Aktivisten will Schütter in den nächsten Wochen Beiträge zur palästinensischen Sache posten.

Starke Auftritte im Weltcup, dann Klima-Kleber

© Instagram

Sportlich hatte der Steirer im Februar 2024 seine Karriere nach Kreuzbandriss und Rückenproblemen beendet. Aufhorchen ließ er zuvor mit starken Rennen in Beaver Creek (18) oder dem heimischen Meister-Titel im Super-G. Doch Schütter fiel nie nur durch seine Schwünge im Schnee auf: Mit einem offenen Brief an den Ski-Weltverband FIS, unterzeichnet u. a. von US-Superstar Mikaela Shiffrin, prangerte er die mangelnden Klima- und Umweltmaßnahmen im Ski-Zirkus an. Später sorgte er in Wien auch als „Klima-Kleber“ für Schlagzeilen.