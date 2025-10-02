Ex-ÖSV-Star von Israel festgenommen

Julian Schütter wurde offenbar von Israel festgenommen: "Ich bin gegen meinen Willen nach Israel gebracht worden.“

Der ehemalige ÖSV-Abfahrer war Teil einer humanitären Hilfsmission für Gaza. "Wenn ihr dieses Video seht, bin ich von den israelischen Besatzungsmitgliedern entführt worden. Unsere humanitäre Mission war gewaltfrei und im Einklang mit internationalem Recht“, so Schütter in einem Video auf Instagram.

Privaten Flotte mit Hilfslieferungen

Die israelische Marine hat im Mittelmeer nach Angaben der Organisatoren einer privaten Flotte mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen bisher 21 von rund 45 Booten abgefangen.

Vier Österreicher unter Aktivisten

Bei weiteren zehn sei dies anzunehmen, da der Kontakt zu ihnen abgebrochen sei, hieß es am Donnerstag. Unter den Aktivisten waren auch vier Österreicher, zu denen derzeit kein Kontakt besteht.

Schütter hat seine aktive Karriere 2024 beendet und war seither immer wieder als Umweltaktivist aktiv.