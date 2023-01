Grünes Licht für Nachtslalom in Schladming

Den zwei Ski-Weltcup-Nachtrennen der Männer auf der Schladminger Planai am Dienstag und Mittwoch nächster Woche steht nichts mehr im Wege.

Der Weltverband (FIS) erteilte am Montag nach der Schneekontrolle grünes Licht. "Das Organisationskomitee und das Pistenteam haben super Arbeit geleistet. Wir freuen uns auf zwei echte Highlights in diesem Ski-Winter", wird Rupert Steger, ÖSV Bereichsleiter Events, in einer Aussendung zitiert.

Zusätzlich zum Nachtslalom am Dienstag wurde am Mittwoch (jeweils 17.45/20.45 Uhr/live ORF 1) ein Riesentorlauf als Ersatz für den in Garmisch-Partenkirchen abgesagten ins Programm genommen. "Ein zweites Nachtrennen bedeutet auch für uns noch mal mehr Arbeit. Derzeit sind wir aber voll im Plan", sagte OK-Chef Hansjörg Stocker.