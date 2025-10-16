Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Sölden
© © Sölden

Ski Alpin

Grünes Licht nach Schneekontrolle: Alles bereit für Weltcup-Auftakt in Sölden

16.10.25, 11:20
Nur noch acht Tage bis zum Start der alpinen Weltcup-Saison – und die Bedingungen in Sölden könnten besser nicht sein. Die Schneekontrolle ist bestanden, die Pisten präsentieren sich in Bestform – alles ist bereit für den ersten großen Showdown des Winters.

Der Weltverband FIS gab am Donnerstag für die Rennen in Sölden (25. & 26. Oktober) grünes Licht gegeben. „Es schaut sensationell aus. Es war eher ein Besuch als eine Inspektion, weil die Vorbereitungen in den letzten Jahren perfektioniert wurden. In Sölden sind wir ohnehin immer in besten Händen“, schwärmte Renndirektor Markus Mayr über die Pisten.

»Kein Grund zur Sorge«

Auch Ski-Austria-Projektleiter Max Obergruber zeigt sich begeistert: „Es schaut traumhaft aus, die Pisten sind perfekt präpariert. Die Athleten trainieren bereits seit einer Woche hier, alle schwärmen von den Bedingungen – da gibt es wirklich keinen Grund zur Sorge.“ Auf dem Rettenbachgletscher, wo der Start auf über 3.000 Metern Höhe erfolgt, bereiten sich zahlreiche Teams schon seit mehreren Tagen auf die Saison vor. 

Traditionell fällt der Startschuss für die Saison in Sölden mit zwei Riesentorlauf-Krachern für die alpine Weltelite. Den Auftakt machen die Damen am Samstag, 25. Oktober, gefolgt von den Herren am Sonntag, 26. Oktober. Für die heimischen Stars sind die Rennen im Ötztal nicht nur eine wichtige Standortbestimmung für den Winter, sondern auch ein erstes Saisonhighlight, bei dem es vor tausenden heimischen Fans garantiert heiß hergeht.

