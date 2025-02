Haaser Super-G-Vierter bei nächster Odermatt-Show

Weltmeister Marco Odermatt feierte beim Super-G in Crans Montana einen umjubelten Heimsieg vor seinem Schweizer Teamkollegen Alexis Monney (+0,28) und Dominik Paris (ITA). Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser schrammte als Vierter (+0,51) 12 Hundertstel am Podest vorbei.

24 Stunden nach dem Dreifach-Sieg in der Abfahrt (Von Allmen vor Odermatt und Monney) waren am Sonntag zwei Schweizer vorn. Ganz oben stand im ersten Rennen nach der WM einmal mehr Überflieger Odermatt, und das zum 45. Mal im Weltcup.

Haaser bestätigte seine Top-Form seit dem Comeback nach über fünf Wochen Pause wegen einer Knieverletzung: Nach 2. Super-G-Plätzen in Kitzbühel und bei der WM in Saalbach (plus Sensations-Gold im RTL) verlor der Tiroler im Grans-Montana-Super-G als Vierter nur eine halbe Sekunde gegenüber Seriensieger Odermatt. Lukas Feurstein (+0,75) wurde Neunter, Andreas Ploier (+0,90) Elfter, Stefan Eichberger (+0,93) Zwölfter.

"Zwölf Hundertstel aufs Podium, die lassen sich schnell finden", so Haaser, der Odermatt nächste Saison auch im Gesamtweltcup zusetzen will.

Odermatt vor 4. Gesamtweltcup-Sieg in Folge

Heuer gibt es keinen, der dem Schweizer Dominator das Wasser reichen kann. "Dieses Wochenende war ein großer Schritt Richtung großer Kristallkugel", gestand der Schweizer Dominator nach Saisonsieg Nummer 8 beim Blick auf die Gesamtweltcupwertung. Tatsächlich liegt der Schweizer 500 Punkte vor "Verfolger" Henrik Kristoffersen (NOR). In der Super-G-Spezialwertung ist Odermatt auch kaum mehr einzuholen. Kriechmayr, in Crans Montana nicht in den Top 15, folgt mit über 200 Punkten Rückstand auf Platz 3.