Sarrazin und Odermatt: Wilde Oben-Ohne-Party nach Kitz-Show

Zusammen mit Marco Odermatt ließ es Cyprien Sarrazin in Kitzbühel krachen.

Cyprien Sarrazin ist der neue König von Kitzbühel. Der Franzose ließ mit zwei genialen Fahrten die Konkurrenz verzweifeln und setzte sich die Kitz-Krone auf. Besonders eindrucksvoll sein Ritt am Samstag: Der 29-Jährige distanzierte den Schweizer Weltcupführenden Marco Odermatt um satte 0,91 Sekunden.

Wilde Party in Kitzbühel

Die beiden Abfahrts-Dominatoren ließen nach den Rennen ihren Gefühlen freien Lauf und feierten am Abend auch zusammen in Kitzbüheler Club „The Londoner“. Auf einem Video sind die beiden Stars oben ohne, klatschnass und in bester Laue zu sehen. Odermatt singt seinem Konkurrenten dabei sogar ein Hymnen-Ständchen.

Soirée de légende au Londoner à Kitzbühel !

Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt derrière le bar.@solowattaggio pic.twitter.com/TwFSUekSHf — Paul Gaillardot (@paul_gaillardot) January 21, 2024

Odermatt und Sarrazin verstehen sich prächtig und feiern regelmäßig zusammen. "Ich war im letzten Sommer in Chile erstmals mit Cyprien feiern", erzählt der Schweizer. Auch vergangene Woche in Wengen haben sich die beiden auf einer Party getroffen. "Ich kann sagen, dass Cyprien auch im Feiern sehr gut mithalten kann."

Bereits am Freitag ließ es Sarrazin im Hotel krachen. Auf einer teaminternen Feier ging dabei allerdings das Hotelbett zu Bruch.