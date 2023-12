Schon wieder heißt es warten für die Speed-Asse. Der verspätete Saisonauftakt in der Abfahrt steht wieder an der Kippe. Es schneit in Beaver Creek.

Für Vincent Kriechmayr und Co. heißt es wieder warten. Die für heute um 18.45 Uhr geplante Abfahrt steht auf wakeligen Beinen. Aufgrund von starkem Schneefall in der Nacht wird der Start vorerst nach hinten verschoben. Nächstes Jury-Meeting findet um 19 Uhr (MEZ) statt. +++ Mehr Infos in Kürze+++