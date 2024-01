Hirscher mit irrer Eiskletter-Aktion

Während die besten Skirennläufer der Welt für den Showdown in Kitzbühel rüsten, holt sich Marcel Hirscher einen neuen Adrenalinkick.

Wie auf seinem jüngsten Instagram-Posting zu sehen, nützte der im September 2019 zurückgetretene Skistar das kalte Winterwetter am Montag zum Eisklettern. "Marcels Art, zu entspannen", lacht Hirschers PR-Mann Dominic Tritscher. Offenbar sucht Marcel neben der anstrengenden Arbeit für seiner Skifirma (Van Deer) den Adrenalinkick.

Abwarten, was sich Hirscher während der Kitzbühel-Woche noch einfallen lässt!

Abfahrts-Vorläufer unter falschem Namen

Für Riesen-Aufregung in Kitzbühel hatte Hirscher vor zwei Jahren gesorgt - als Vorläufer in der Abfahrt. "Der sportliche Reiz, die Streif zu bezwingen, ist schon immer auf meiner To-do-Liste gestanden.", meinte er damals, "ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde". Mit heimlichen Trainings über Teilabschnitte hatte sich Hirscher damals an die berühmteste Abfahrt der Welt herangetastet. Seine erste offizielle Vorläufer-Fahrt absolvierte er unter falschem Namen - als "Lars Tragl". Inklusive Training kam er dann auf vier Fahrten und gestand: "Es war ein Fehler, dass ich nicht mehr Abfahrten gefahren bin."

Vollgas mit vier Rädern, Imbiss in der Energy Station

Weitere Hirscher-Auftritte in Kitzbühel: 2020 stellte der Tausendsassa bei der Audi Driving Experience sein Fahrgefühl auf Eis und Schnee auf vier Rädern unter Beweis.

Und im Vorjahr tauchte der Skiunternehmer plötzlich in der Red Bull Energystation am Streif-Start auf - nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit stärkte er sich, bevor er (privat) die Ski anschnallte.

Und heuer? Wie man hört, steht diesmal der Slalom im Fokus des 34-Jährigen. Allerdings will Hirscher, wie sein PR-Mann Dominic Tritscher beteuert, "die Bühne den Aktiven überlassen". Seit Monaten tüftelt Hirscher mit Ski-Flüsterer Edi Unterberger und Schuh-Guru Hubert Immler am Setup von Van-Deer-Aushängeschild Henrik Kristoffersen. Nach dem 3. Platz des Norwegers zuletzt in Wengen träumen Kristoffersen und Van Deer vom ganz großen Coup am Sonntag am Ganslernhang.