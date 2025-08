Dank Marcel Hirscher: Grünes Licht für Comeback von ÖSV-Star (35)

Drei Jahre nach seinem Horror-Sturz wagt der heimische ÖSV-Speed-Star noch einmal ein Comeback.

Im Juli schloss sich für Max Franz (35) der Kreis: Er besuchte seinen Schicksalsberg Copper Mountain, einen Monat später gibt sein Onkel und ÖSV-Speedtrainer Werner Franz im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung grünes Licht für das Comeback im Speed-Team.

Statt-Karriere-Aus neuer Angriff

Rückblick: Am 13. November 2022 stürzte der Kärntner im Training in Colorado schwer. Die Horror-Diagnose: Frakturen in beiden Beinen. Was folgte, waren fünf Operationen in nur 14 Monaten – das Karriere-Aus schien unvermeidlich. Doch Franz kämpfte sich zurück. „Es war eine interessante und emotionale Erfahrung, drei Jahre nach meinem Sturz wieder genau an diesen Ort zurückzukehren“, schrieb er zuletzt auf Instagram nach seinem Besuch in Copper Mountain.

Comeback-Plan steht

Jetzt wagt der ÖSV-Speed-Star den nächsten Schritt: Laut Onkel und ÖSV-Speedtrainer Werner Franz soll der 36-Jährige im Dezember sein Comeback bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek geben. „Wir werden ihn heuer eindeutig wiedersehen. Das Ziel ist es, dass er sich für Beaver Creek und Gröden qualifiziert“, so der Trainer in der Tiroler Tageszeitung.

Start in Beaver Creek?

Davor muss Franz eine interne Qualifikation bestreiten. Auf der legendären "Birds of Prey" stehen gleich zwei Abfahrten und ein Super-G an. Beim Speed-Auftakt in Copper Mountain Ende November – genau dort, wo er einst so schwer stürzte – wird er wohl noch nicht starten.

Neuer Angriff mit Hirscher-Skiern

Eine große Stütze auf dem Weg zurück: Marcel Hirscher! Franz wird als erster Speed-Fahrer mit der Marke Van Deer in den Weltcup zurückkehren. „Das ist viel wert, wenn du so einen wie Marcel hast“, betont Werner Franz. Franz trainierte zuletzt in Saas Fee und soll auch beim Chile-Lager dabei sein. „Max hat sich in den letzten fünf Monaten sehr gut gesteigert“, so der Trainer. Symbolischer Meilenstein: Die Rückkehr nach Copper Mountain war für Franz ein emotionaler Befreiungsschlag – jetzt will er auch sportlich wieder angreifen.