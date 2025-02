Historischer 100er: Drei Chancen für Shiffrin

Nur fünf Tage nach der WM-Schlussfeier in Saalbach geht der Ski-Weltcup in Sestriere weiter. Von Freitag bis Sonntag bestreiten die Damen zwei Riesentorläufe und einen Slalom.

Dabei steht einmal mehr Mikaela Shiffrin im Mittelpunkt. Die US-Rennläuferin, die seit 23. November bei 99 Weltcup-Siegen hält, hat drei Chancen, mit ihrem 100er Geschichte zu schreiben.

Freitag (10.30/13.30 Uhr) und Samstag (11/14 Uhr) stehen im italienischen Höhen-Skiresort je ein Riesentorlauf am Programm. Am Sonntag (9.30/12.15 Uhr, alles ORF1 live) folgt ein Slalom.

"Mit WM-Gold meine kühnsten Träume übertroffen"

Der erste Anlauf auf den 100. Weltcup-Sieg hatte mit einem bösen Sturz geendet: Am 30. November - bei ihrem Heim-RTL in Killington - hatte sich Shiffrin überschlagen und sich dabei den Skistock so unglücklich in den Bauch gerammt, dass sie operiert werden und zehn Wochen pausieren musste. Nach Platz 10 Ende Jänner beim Slalom-Comeback in Courchevel holte Shiffrin bei der WM in Saalbach gemeinsam mit Breezy Johnson Kombi-Gold. Im Spezialslalom schrammte sie als Fünfte um 9 Hundertstel an einer Medaille vorbei.

Dennoch zog die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten ein positives WM-Resümee: "Allein, dass ich es geschafft habe, zur WM zu kommen, war ein riesiger Erfolg. Mit Breezy Gold zu holen, hat meine kühnsten Träume übertroffen."