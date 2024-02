"Ich kann nicht mehr" - Nächster Ski-Star beendet Karriere

Stefan Hadalin beendet seine Karriere. Bei den Heimrennen in Kranjska Gora wird der 28-jährige Slowene offiziell verabschiedet.

Auf Instagram gab der Technik-Spezialist seinen emotionalen Rücktritt bekannt. „Ich bin trotz all der investierten Arbeit, Zeit und Hingabe an den Punkt gelangt, an dem ich nicht mehr weitermachen kann“, so Hadalin. „Mein Körper sendet mir Signale, die ich nicht mehr ignorieren kann. Auch meine emotionalen Empfindungen lassen es nicht mehr zu. Die Belastungen des Hochleistungssports sind für mich nicht mehr tragbar.“

„Ich habe alles gegeben und vielleicht sogar zu viel. Mein ganzes Leben habe ich darauf verwendet, erfolgreich zu sein. Und das ist mir gelungen. Vielleicht nicht alles, was ich mir zu Beginn vorgenommen habe, aber viele meiner Träume habe ich wahr werden lassen“, schreibt der Slowene weiter.

Seinen größten Erfolg feierte Hadalin bei der WM 2019 in Are, wo er sensationell die Silbermedaille gewinnen konnte. Zuletzt hatte der Slowene zunehmend mit Verletzungen zu kämpfen und konnte in dieser Saison noch keine Weltcup-Punkte holen.