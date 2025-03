Jetzt droht ÖSV-Herren Rekord-Sieglosserie

Neun Chancen blieben den ÖSV-Herren, um eine historische Sieglos-Saison im Weltcup zu verhindern.

Die Erleichterung über den 3. Platz beim Slalom in Kranjska Gora war Manuel Feller anzusehen. Im ORF-Radio-Interview bezifferte er seinen Zufriedenheitsgrad mit "8 in einer Skala von 1 bis 10". Trotzdem hielt sich die Freude bei unserem Top-Technikspezialisten in Grenzen: Die Enttäuschung über die verpasste WM-Medaille in Schladming ("Blech" statt Bronze) wirkt noch immer nach. Außerdem wird, egal wo unsere Ski-Herren auftauchen, über die drohende Saison ganz ohne Sieg diskutiert.

"Natürlich wär das Ziel von mir, noch einmal ganz oben zu stehen heuer," sagt Feller. "Aber der Sieg muss sich ergeben. Erzwingen kannst den nicht." Dieselben Sätze kommen von Cheftrainer Marko Pfeifer. RTL-Spezialist Stefan Brennsteiner, zuletzt Fünfter in Schladming und Vierter in Kranjska Gora sagt zum Thema "Sieglos-Österreich": "Das ist mir egal, mir geht's um mich. Ich hab noch nie gewonnen." Wobei er, wie oe24-Experte Rainer Schönfelder überzeugt ist, "den Speed hat, ein Rennen zu gewinnen. Er muss nur endlich zwei Läufe runterbringen."

Schönfelder entschlüsselt Schweizer Erfolgsgeheimnis

Dass sich bei den Schweizern bis dato 13 Saisonsiege "ergaben", kommt für Schönfelder nicht von ungefähr: Mit Marco Odermatt (8 Siege), Franjo von Allmen (2), Alexis Monney, Justin Murisier und Thomas Tumler (je 1 Sieg) haben die Eidgenossen fünf Siegläufer in ihren Reihen. "Die haben sich die Siege mit dem starken Team um Odermatt erarbeitet", meint Schöni und erklärt: "Wenn Odermatt dabei ist, wird für die anderen jedes Training zum Rennen. Sie wissen: Wenn ich schneller bin als der Odi, kann ich auch gewinnen."

Das fehlt bei uns. Schönfelder: "Da tappen alle im Dunkeln. Feller ist im Training selten der Schnellste, da fahren ihm Gstrein und Raschner um die Ohren."

Saisonübergreifend halten die Österreicher bei mittlerweile 35 Rennen ohne vollen Erfolg. Der bislang letzte Sieg durch Manuel Feller beim Slalom in Palisades Tahoe liegt über ein Jahr zurück. Inzwischen fallen immer öfter Vergleiche zur legendären Saison 1986/87, der bislang einzigen ohne rot-weiß-roten Herren-Sieg überhaupt. Damals dauerte es bis zum 19. Dezember 1987, als Helmut Mayer, Vater von Olympiasieger Matthias, die Ski-Nation beim RTL in Kranjska Gora nach 44 Rennen erlöste.