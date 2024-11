× Marcel Hirscher vor Slalom-Comeback: Entscheidung über Levi-Start steht kurz bevor!

Große Spannung bei Ski-Fans: Marcel Hirscher steht vor seinem ersten Slalom-Rennen seit 2019. Die Entscheidung, ob er am 17. November in Levi an den Start geht, fällt schon bald.

Die Ski-Welt blickt gespannt auf Marcel Hirscher. Der 35-jährige Salzburger könnte nächste Woche offiziell verkünden, ob er am 17. November beim Slalom-Weltcup in Levi starten wird. Nach seiner Rückkehr in den Riesenslalom, wo er in Sölden einen respektablen 23. Platz belegte, wäre Levi das erste Slalom-Rennen für Hirscher seit 2019. Der achtfache Weltcup-Gesamtsieger und heutige Starter für die Niederlande könnte damit erneut ein großes Kapitel in seiner beeindruckenden Karriere aufschlagen.

Intensive Vorbereitung für die Slalom-Rückkehr

Um optimal vorbereitet zu sein, konzentriert sich Hirscher aktuell auf das Slalom-Training in Salzburg. Sein Ziel? Die perfekte Technik für die schnelle, enge Pistenführung des Slaloms. Wie er gegenüber den Salzburger Nachrichten erklärte, geht es ihm darum, „mehr Schwünge ins System zu bekommen.“ Die Rückkehr nach Levi wäre für Hirscher etwas Besonderes: In dieser Slalom-Hochburg konnte er bereits dreimal gewinnen – in den Jahren 2013, 2016 und 2018.

Levi: Traditioneller Start in die Slalom-Saison

Das Levi-Wochenende ist das Highlight zum Saisonauftakt im Slalom. Während die Damen am 16. November ins Rennen gehen, steht der Herren-Slalom am 17. November an. Sollte Hirscher dabei sein, wäre dies sein erster Slalom-Start seit dem Weltcup-Finale 2019 in Soldeu, wo er den 14. Platz belegte. Seinen letzten Slalom-Sieg holte er 2019 beim prestigeträchtigen Night Race in Schladming.

Ein Slalom-Comeback mit großer Wirkung

Ein Start von Hirscher in Levi würde nicht nur Fans elektrisieren, sondern auch eine symbolische Rückkehr auf die Slalom-Bühne markieren. Mit 67 Weltcupsiegen ist Hirscher eine lebende Legende – sein Wechsel zum niederländischen Team bringt frischen Wind in den Weltcup-Zirkus und steigert die Spannung. Die finale Entscheidung über seinen Start in Levi wird Anfang nächster Woche erwartet.