Mikl-Leitner zu Mayer-Eklat: "Ich würde ihm gerne helfen"

NÖ-Landeshauptfrau spricht mit ÖSTERREICH über Kitz-Aufreger

Im Rahmen der A1 Kitz-Night (siehe Society) hat ÖSTERREICH mit NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den Vorfall mit Matthias Mayer gesprochen. Der Eklat beim NÖ-Empfang im Kitzhof am Donnerstag, als der dreifache Olympiasieger abgeführt wurde, war auch am Freitag noch das Top-Thema in der Gamsstadt.

Mikl-Leitner, die die tragischen Geschehnisse miterlebt hat bedauert unseren gefallenen Helden: "Er tut mir extrem leid. Ich würde ihm sehr gerne helfen."

Mikl-Leitner schildert weiter: "Wie es bereits in mehreren Medien gestanden ist, hat er seine Medikamente ein paar Tage nicht genommen", erklärt sie betrübt und bekräftigt erneut: "Ich wünsche mir jedenfalls, dass allen geholfen wird, die Hilfe brauchen."

Mikl-Leitner versteht Ernst der Lage

Unterstützung. Schon nach dem ersten Rennen am Freitag hat Vincent Kriechmayr, sein langjähriger Teamkollege und Weggefährte "Mothl" verteidigt: "Die ganze Mannschaft, vor allem die, die immer mit ihm am Weg waren, waren natürlich sehr betroffen, auch meine Person. Es tut mir irrsinnig leid für ihn. Es zipft mich voll an, dass jetzt gewisse Leute sicher nicht mehr das ganz so gute Bild von ihm haben."