Nach Marcel Hirscher: Plant auch Ski-Star Vonn ein Comeback?

Nach Marcel Hirscher und Lucas Braathen könnte nun ein weiterer Ski-Star in den Ski-Zirkus zurückkehren.

Ist es das nächste spektakuläre Comeback im Ski-Weltcup? Laut "Blick"-Bericht habe US-Ski-Star Lindsey Vonn am Sölden-Gletscher Schwünge trainiert. "Ich konnte beobachten, wie Lindsey Vonn auf dem Rettenbach-Ferner in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert", wird ÖSV-Speed-Cheftrainer Sepp Brunner von der Schweizer Zeitung zitiert.

Die Gerüchteküche brodelt: So soll laut "Ski Racing Media" auch ein Team der HEAD-Rennabteilung mit der vierfachen Gesamtweltcupsiegerin auf der Piste am Sölden-Gletscher gewesen sein.

Lindsey Vonn bei einem öffentlichen Auftritt bei den Sommerspielen in Paris © Getty Images ×

Laut "Blick" will die 39-jährige US-Amerikanerin im Dezember bei den Weltcuprennen in Beaver Creek als Vorfahrerin starten. Funktioniere dieser Test, dann will Vonn auch wieder Rennen bestreiten, so der Bericht.

Nach der WM 2019 hatte Lindsey Vonn ihren Rücktritt vom Skirennsport erklärt. Sie zog damals aufgrund von einem gravierenden Knieschaden einen Schlussstrich. Im vergangenen April erhielt die Ausnahme-Athletin ein künstliches Kniegelenk.