ÖSV-Debakel bei Odermatt-Sieg-Prämiere

Marco Odermatt eröffnete das Speed-Triple in Wengen am Donnerstag mit seinem Premieren-Sieg über die verkürzte Abfahrt. Für die Österreicher setzte es ein Debakel: Otmar Striedinger (8.) fuhr gerade noch in die Top 10, der frühere Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr lag nach 33 Läufern auf Platz 13.

Das Lauberhorn, Donnerstag, 12.46 Uhr. Local Hero Odermatt reißt die Hände in die Hände und die Höhe und brüllt seine Freude hinaus: "Jaaaaaa!". In 1:43,32 war der Schweizer 8 Zehntel schneller als der zwischenzeitig Führende Aleksander Aamodt Kilde (trotz starker Verkühlung am Podest!), der dann noch vom Trainingsschnellsten Cyprien Sarrazin (2./FRA) auf Platz 3 verdrängt wurde.

Kriechmayr verschenkt Topplatzierung mit "Pizzaschnitte"

Während Weltmeister Odermatt (26) seinen 30. Weltcupsieg feiert, seinen ersten in der Abfahrt, setzte es für die heuer noch podestlosen ÖSV-Abfahrer das nächste Debakel. Nur Otmar Striedinger (8./+1,25) schaffte es in die Top 10. Der als Mitfavorit gehandelte Vincent Kriechmayr verhaute seine Fahrt im Kernen-S, vor dem er sich mit einer "Pizzaschnitte" eingebremst hatte. Im Ziel hatte der Lauberhorn-Sieger von 2019 und 2022 1,62 Sekunden Rückstand auf Sieger Odermatt. "Das Kernen-S hat's mich wieder gehabt", schüttete der fünfmalige Abfahrtssieger der verganenen Saison den Kopf.

"Unglaublich, dass ich gerade bei meinem Heimrennen meine erste Abfahrt gewinnen konnte (nach 8 zweiten Plätzen, d. Red.)", strahlte Odermatt über seinen speziellen Sieg.

Gelegenheit zur Revanche im Super-G und auf der "langen" Abfahrt

Im Wengen-Super-G am Freitag (12.30 Uhr/ORF1 live) haben unsre geprügelten Speedstars die Chance, zurückzuschlagen. Im Gegensatz zur Abfahrt läuft es für Kriechmayr im Super-G, wie er im Dezember mit dem Sieg in Gröden bzw. als Vierter in Bormio bewies. Doch auch da - wie auch am Samstag auf der "langen" Lauberhorn-Abfahrt über die volle 4,3.km-Distanz - führt der Sieg über Weltcup-Dominator Odermatt, der bereits ankündigte: "Ich werde wieder angreifen!"