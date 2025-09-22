ÖSV-Hoffnung beendet Karriere - mit nur 22 Jahren

Die Tirolerin Theresa Grüner, einstige Hoffnungsträgerin des österreichischen Skisports, hat im Alter von 22 Jahren ihre Karriere beendet.

In einem emotionalen Abschiedspost auf Instagram erklärte sie, dass wiederholte Knieverletzungen ihre Rückkehr in den Spitzensport unmöglich machten. "Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Dieser Abschied bricht mir das Herz – denn tief in mir würde ich immer noch liebend gern weiterfahren, aber mein Körper kann die Risiken nicht mehr tragen", so die junge Tirolerin. "Skifahren war für mich immer mehr als nur ein Sport – es ist meine große Liebe. Es hat mir pure Freude geschenkt, unvergessliche Erinnerungen, Freundschaften, die bleiben, inspirierende Trainer, die mich geprägt haben. Aber es hat auch viel verlangt: Schmerz, Risiken, endlose Rehabilitationsmaßnahmen und Tränen."

Schwere Verletzungen

Theresa Grüner galt als eines der größten Talente im österreichischen Skisport. Im Oktober 2023 erlitt sie beim Riesenslalomtraining schwere Verletzungen, darunter Risse des Kreuzbands, Innenbands und Außenmeniskus. Trotz intensiver Rehabilitationsmaßnahmen und dem Ziel, im Januar 2025 bei den FIS-Rennen am Glungezer zurückzukehren, musste sie sich erneut einer Operation unterziehen. Eine Zyste und Meniskusprobleme im linken Knie verzögerten ihr Comeback weiter.

© GEPA

Zukunftspläne

Nach dem Rücktritt vom aktiven Skisport plant Theresa Grüner, sich künftig dem Medizinstudium zu widmen. In einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung erklärte sie, dass sie sich nun voll und ganz ihrer Ausbildung zur Ärztin widmen möchte. Tiroler Tageszeitung OnlineTheresa Grüner bedankt sich bei ihren Unterstützern und betont, dass sie die Zeit im Skisport stets geschätzt hat. „Es war eine unvergessliche Reise, und ich bin dankbar für jede Erfahrung“, sagte sie