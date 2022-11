Ortlieb dominiert erstes Lake-Louise-Training

Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb hat am Dienstag zum Saison-Start der Speed-Rennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen das Training für die Abfahrten in Lake Louise dominiert, allerdings mit Torfehler.

Die 26-Jährige markierte in 1:50,27 Min. eine Bestzeit, an die die Slowenin Ilka Stuhec und die Schweizerin Corinne Suter mit 0,94 Sek. Rückstand am nächsten herankamen. Direkt dahinter platzierte sich mit der Tirolerin Christina Ager (4./+1,08) schon die nächste Österreicherin.

Ortlieb gibt in Kanada ihr Renncomeback, nachdem sie sich im Jänner 2021 schwere Knieblessuren zugezogen hatte. Sie hatte sich bei einem Trainingssturz in Crans-Montana im rechten Knie einen vorderen Kreuzband-, Innenband-, Außenmeniskus- und Patellasehenriss zugezogen, verpasste die WM 2021 sowie heuer Olympia und war Ende Februar erneut in Crans-Montana zumindest für die Trainings ins Geschehen zurückgekehrt. Nun zeigte sie gleich beim ersten Abtasten 2022/23 groß auf. Am Mittwoch hat sie die Chance, dann auch ohne Torfehler ins Vorderfeld zu fahren.

Mit der Tirolerin Stephanie Venier (+1,44 Sek.) und der Vorarlbergerin Ariane Rädler (+1,66) als Sechster bzw. Achter kam ein weiteres ÖSV-Duo aus dem Westen des Landes in die Top Ten. Die olympische Super-G-"Silberne" Mirjam Puchner (15./+2,08) aus Salzburg und die Steirerin Tamara Tippler (16./+2,09) waren mit den Top Ten noch ein wenig in Tuchfühlung. Elisabeth Reisinger (21./+2,25/Torfehler), Cornelia Hütter (23./+2,74), Ramona Siebenhofer (24./+2,89), Nicole Schmidhofer (28./+3,10), Christine Scheyer (31./+3,35/Torfehler) und Nadine Fest (33./+3,61) fuhren hinterher.

Shiffrin lässt Kanada-Rennen aus

US-Star Mikaela Shiffrin lässt die drei Rennen in Lake Louise aus, um stattdessen für ihre kommenden Einsätze in Slalom und Riesentorlauf zu trainieren. Diese Entscheidung hatte die Weltcup-Gesamtführende schon vor der Saison getroffen, wie es aus ihrem Team am Dienstag hieß. Die Abfahrten in Lake Louise sind für Freitag (20.00 Uhr MEZ) und Samstag (20.30) angesetzt, für Sonntag (19.00) ein Super-G. Ein Abfahrts-Doppel auf dem Matterhorn ist Anfang November wetterbedingt ausgefallen.