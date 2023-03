Ortlieb Schnellste im Soldeu-Abschlusstraining

Nina Ortlieb hat mit der Bestzeit im zweiten und letzten Training für die finale Weltcup-Abfahrt in Soldeu ihre gute Form unterstrichen.

Die Vorarlbergerin strebt ihren ersten Abfahrtssieg an, das Rennen steigt am Mittwoch (11.30 Uhr/live ORF 1). Ortlieb war am Dienstag 0,64 Sekunden schneller als die Slowenin Ilka Stuhec. Nächstbeste Österreicherinnen waren Christina Ager (+2,02) als Siebente und Mirjam Puchner (+2,04) als Achte.

Stephanie Venier (+2,63) und Cornelia Hütter (+3,36) kamen auf die Plätze 17 und 22, Ramona Siebenhofer verzichtete auf einen Start. Die großen Entscheidungen sind im Weltcup ohnehin gefallen, die Abfahrts-Kugel hatte sich bereits in Kvitfjell Sofia Goggia gesichert. Die Italienerin, als Trainingsdritte 1,17 Sek. hinter Ortlieb, ist vierten Mal Disziplinsiegerin.